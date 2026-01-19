Рейтинг@Mail.ru
18:20 19.01.2026 (обновлено: 18:24 19.01.2026)
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"
© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкРоссийские монеты достоинством пять и дестять копеек
Российские монеты достоинством пять и дестять копеек - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Российские монеты достоинством пять и дестять копеек. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Банк России ожидает, что количество участников акции "Монетная неделя" будет расти за счет привлечения новых торгово-сервисных предприятий и увеличения числа постоянных участников.
В рамках акции "Монетная неделя", прошедшей осенью прошлого года, можно было обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.
«
"Продолжится ежегодное проведение всероссийской акции "Монетная неделя". Ожидается, что количество участников акции будет расти за счет привлечения новых торгово-сервисных предприятий и увеличения числа постоянных участников "Монетной недели", - говорится в сообщении ЦБ.
В ноябре Банк России сообщал, что акция "Монетная неделя" помогла вернуть в оборот более 56 миллионов монет на общую сумму в 245 миллионов рублей. Также отмечалось, что по весу в рамках "Монетной недели" вернулось в оборот 250 тонн мелочи.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Вчера, 17:12
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
