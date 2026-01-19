https://ria.ru/20260119/tsb-2068865528.html
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя" - РИА Новости, 19.01.2026
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"
Банк России ожидает, что количество участников акции "Монетная неделя" будет расти за счет привлечения новых торгово-сервисных предприятий и увеличения числа... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:20:00+03:00
2026-01-19T18:20:00+03:00
2026-01-19T18:24:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16076/88/160768859_0:732:2453:2112_1920x0_80_0_0_ce4bd36df91c1d662f105dd5b0c25c7f.jpg
https://ria.ru/20260119/tsb-2068846493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16076/88/160768859_0:502:2453:2342_1920x0_80_0_0_c9b3d1728200ea56bb75189fc0c55526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Банк России ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"
Банк России ожидает, что число участников акции "Монетная неделя" будет расти