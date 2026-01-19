Рейтинг@Mail.ru
17:45 19.01.2026
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов
ЦБ РФ в рамках поддержки отечественных производителей предлагает ввести минимальную долю закупок российских банкоматов, сообщает регулятор. РИА Новости, 19.01.2026
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ЦБ РФ в рамках поддержки отечественных производителей предлагает ввести минимальную долю закупок российских банкоматов, сообщает регулятор.
«
"Банк России совместно с профильными министерствами правительства Российской Федерации продолжит стимулировать импортозамещение иностранной продукции и поддерживать отечественных производителей. Достижение указанных целей будет проводиться через регулирование минимальной доли закупок российских банкоматов", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Вчера, 17:12
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
