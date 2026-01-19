https://ria.ru/20260119/tsb-2068854620.html
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов - РИА Новости, 19.01.2026
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов
ЦБ РФ в рамках поддержки отечественных производителей предлагает ввести минимальную долю закупок российских банкоматов, сообщает регулятор. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:45:00+03:00
2026-01-19T17:45:00+03:00
2026-01-19T17:45:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/95/1547989513_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_652af8c6f9d501ca29896b24b076e5e8.jpg
https://ria.ru/20260119/tsb-2068846493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/95/1547989513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_f7fa785cd1483a127918d8fc712a9f00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Центробанк хочет ввести квоты на закупку отечественных банкоматов
ЦБ предложил ввести минимальную долю закупок российских банкоматов