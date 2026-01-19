Рейтинг@Mail.ru
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
17:12 19.01.2026 (обновлено: 17:58 19.01.2026)
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт - РИА Новости, 19.01.2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт
Центральный банк опроверг сообщения СМИ о массовых блокировках карт россиян. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:12:00+03:00
2026-01-19T17:58:00+03:00
2026
ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт

ЦБ опроверг сообщения СМИ о блокировках миллионов карт россиян

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Центральный банк опроверг сообщения СМИ о массовых блокировках карт россиян.
"Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", — сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" приводила экспертную оценку, согласно которой российские банки в первые недели 2026 года могли временно заблокировать два-три миллиона карт и счетов физических лиц.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о росте числа жалоб на необоснованные ограничения. Она допускала, что власти могли "перегнуть палку" в борьбе с мошенничеством, и призывала принять все меры, чтобы средства добросовестных клиентов не блокировали.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
В конце декабря правительство представило и внесло в Госдуму перечень из еще около 20 предложений по изменению законодательства, в числе которых — возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека, а также запрет для операторов перевода средств предоставлять более пяти карт одному физическому лицу.
