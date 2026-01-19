ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Центральный банк опроверг сообщения СМИ о массовых блокировках карт россиян.

"Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" приводила экспертную оценку, согласно которой российские банки в первые недели 2026 года могли временно заблокировать два-три миллиона карт и счетов физических лиц.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о росте числа жалоб на необоснованные ограничения. Она допускала, что власти могли "перегнуть палку" в борьбе с мошенничеством, и призывала принять все меры, чтобы средства добросовестных клиентов не блокировали.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.