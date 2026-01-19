Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

"Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серебряная монета с массой драгоценного металла в чистоте 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.