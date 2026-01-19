https://ria.ru/20260119/tsb-2068805357.html
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина - РИА Новости, 19.01.2026
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России" номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:39:00+03:00
2026-01-19T14:39:00+03:00
2026-01-19T15:11:00+03:00
культура
общество
россия
михаил салтыков-щедрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068811969_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_44ebaae710a4417d9d5c49eb7f970f84.jpg
https://ria.ru/20220525/satykovschedrin-1790625191.html
https://ria.ru/20250830/levitan-2036269886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068811969_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_340de7865eede703291c56b23383bf4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил салтыков-щедрин
Культура, Общество, Россия, Михаил Салтыков-Щедрин
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России" номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, говорится
в сообщении ЦБ РФ.
"Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серебряная монета с массой драгоценного металла в чистоте 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России
, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "2 Рубля", год выпуска "2026 г.".
На оборотной стороне расположены рельефные изображения портрета Салтыкова-Щедрина
и фигур градоначальников города Глупова из произведения "История одного города", по окружности монеты имеются надписи: справа – "М.Е. Салтыков-Щедрин", внизу слева - "1826-1889".
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.