Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
Культура
 
14:39 19.01.2026 (обновлено: 15:11 19.01.2026)
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России" номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина
Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

© Фото : Банк РоссииБанк России выпускает памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
Банк России выпускает памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Банк России
Банк России выпускает памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России" номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серебряная монета с массой драгоценного металла в чистоте 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "2 Рубля", год выпуска "2026 г.".
На оборотной стороне расположены рельефные изображения портрета Салтыкова-Щедрина и фигур градоначальников города Глупова из произведения "История одного города", по окружности монеты имеются надписи: справа – "М.Е. Салтыков-Щедрин", внизу слева - "1826-1889".
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.
