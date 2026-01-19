https://ria.ru/20260119/trevoga-2068674778.html
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T03:08:00+03:00
2026-01-19T03:08:00+03:00
2026-01-19T03:08:00+03:00
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
