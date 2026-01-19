Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 19.01.2026
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2026
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T03:08:00+03:00
2026-01-19T03:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
киев
украина, черниговская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Киев
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена около 2.57 мск.
Кроме того, сирены также звучат в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Украинские пожарные в Одессе
В Одессе прогремели взрывы
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерниговская областьКиев
 
 
