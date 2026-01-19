Fitch оценило влияние гренландских пошлин Трампа на страны Европы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейская экономика к концу 2027 года потеряет около 0,5 процентного пункта роста на фоне введения в отношении ряда стран пошлины в размере 10% на фоне ситуации с Гренландией, следует из доклада международного рейтингового агентства Fitch.
Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
"Экономические последствия введения 10-процентной пошлины для затронутых стран будут варьироваться относительно их зависимости от торговли. По нашим первоначальным оценкам, к концу 2027 года это может привести к снижению ВВП Европы примерно на 0,5 процентного пункта по сравнению с нашим базовым сценарием, но дополнительное повышение пошлины до 25% будет означать примерно двухкратное увеличение этого эффекта", - говорится в сообщении.
В декабре Fitch прогнозировал рост экономики еврозоны на 1,3% в 2026 год.
Как добавляет агентство, наибольший удар придется на Германию. Ранее Fitch прогнозировало увеличение ВВП страны на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году, а в случае повышении пошлин на 10% эти темпы роста к концу следующего года могут оказаться ниже на 0,8-0,9 процентного пункта.
В то же время, как указывает Fitch, рейтинги Дании должны быть устойчивы к любой территориальной потере Гренландии, учитывая небольшой размер экономики острова, а также сильные государственные финансы страны.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.