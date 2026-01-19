Fitch оценило влияние гренландских пошлин Трампа на страны Европы

Как добавляет агентство, наибольший удар придется на Германию. Ранее Fitch прогнозировало увеличение ВВП страны на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году, а в случае повышении пошлин на 10% эти темпы роста к концу следующего года могут оказаться ниже на 0,8-0,9 процентного пункта.