Трамп пригласил Словению присоединиться к Совету мира по Газе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Словении Роберту Голобу приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщило правительство Словении.
«
"Дорогой премьер-министр, для меня честь пригласить вас присоединиться ко мне в этом важнейшем историческом и грандиозном начинании по укреплению мира на Ближнем Востоке... В качестве председателя Совета я официально приглашаю Словению присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя и стать стороной устава Совета мира, в вашем лице", - говорится в письме Трампа к Голобу, фото которого прикладывает правительство Словении.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.