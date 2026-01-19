https://ria.ru/20260119/tramp-2068897053.html
Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg
Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg
Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен,... РИА Новости, 19.01.2026
