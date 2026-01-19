Рейтинг@Mail.ru
18:51 19.01.2026
Трамп покатал внучку на гольф-каре
Трамп покатал внучку на гольф-каре
Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре, фото опубликовала невестка американского лидера Лара Трамп. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп покатал внучку на гольф-каре

Трамп покатал внучку, сидя за рулем гольф-кара

© Фото : Lara Trump/XПрезидент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре
Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Lara Trump/X
Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре
ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре, фото опубликовала невестка американского лидера Лара Трамп.
"Играем в гольф с дедушкой", – написала в соцсети Х Лара Трамп, приложив соответствующие фотографии.
На кадрах - президент США в красной кепке Trump was right about everything ("Трамп был во всем прав"). Трамп - за рулем гольф-кара, рядом – внучка. Оба переговариваются.
Неясно, когда именно были сделаны фотографии, но выходные американский лидер провел в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, ездил в гольф-клуб.
Дональд Трамп с внуком Александром - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дочь Трампа показала президента США с внуком
29 ноября 2025, 23:03
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
