Трамп покатал внучку на гольф-каре
Трамп покатал внучку на гольф-каре - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп покатал внучку на гольф-каре
Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре, фото опубликовала невестка американского лидера Лара Трамп. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
2026
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
