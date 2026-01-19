Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
18:47 19.01.2026 (обновлено: 18:56 19.01.2026)
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% намерен ввести торговые пошлины против европейских стран, если договорённость о передаче Гренландии Соединённым... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, европа, гренландия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, сша, дональд трамп
В мире, Европа, Гренландия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии

Трамп заявил о готовности ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% намерен ввести торговые пошлины против европейских стран, если договорённость о передаче Гренландии Соединённым Штатам достигнута не будет.
"Я сделаю это, на 100%", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о готовности реализовать планы по введению тарифов в отношении стран Европы при отсутствии сделки по Гренландии.
Ранее американский лидер заявлял, что США нуждаются в Гренландии по соображениям национальной безопасности и допускал введение пошлин против ряда европейских государств в случае отсутствия договорённости о статусе автономной датской территории.
Заголовок открываемого материала