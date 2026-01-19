https://ria.ru/20260119/tramp-2068876947.html
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% намерен ввести торговые пошлины против европейских стран, если договорённость о передаче Гренландии Соединённым... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:47:00+03:00
2026-01-19T18:47:00+03:00
2026-01-19T18:56:00+03:00
в мире
европа
гренландия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_01f6a9678f11c8915d65564cdb3dcdbe.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
европа
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5a95a1d916f435591253f85bcce01569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, гренландия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, сша, дональд трамп
В мире, Европа, Гренландия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Трамп заявил о готовности ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии