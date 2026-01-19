Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Европе вместо Гренландии следует сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер подтвердил готовность ввести пошлины против стран Европы, если те помешают ему заключить сделку по приобретению Гренландии.
"Я сделаю это. На сто процентов", — пообещал Трамп.
Вопрос о готовности захватить остров при помощи военной силы он оставил без ответа.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.