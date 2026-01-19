Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии
18:46 19.01.2026 (обновлено: 19:56 19.01.2026)
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии
Европе вместо Гренландии следует сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.01.2026
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии

Трамп: Европа должна вместо Гренландии заняться разрешением конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Европе вместо Гренландии следует сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело", — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
Вчера, 18:39
Американский лидер подтвердил готовность ввести пошлины против стран Европы, если те помешают ему заключить сделку по приобретению Гренландии.
"Я сделаю это. На сто процентов", — пообещал Трамп.
Вопрос о готовности захватить остров при помощи военной силы он оставил без ответа.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
Вчера, 08:00
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России
Вчера, 17:21
 
