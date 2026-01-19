https://ria.ru/20260119/tramp-2068861773.html
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 21 января в Давосе. РИА Новости, 19.01.2026
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 21 января в Давосе.
"С тех пор как возникла угроза введения пошлин, мы в Европейском союзе, а также с партнерами за пределами ЕС
, в частности с Великобританией
и Норвегией
, на протяжении всех выходных вели очень тесный диалог. Мы едины во мнении, что необходимо по возможности избежать любой эскалации этого спора", - сказал Мерц
в Берлине
на совместной пресс-конференции с лидером партии ХДС
в Рейнланд-Пфальце
Гордоном Шнидером в понедельник. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix.
Канцлер добавил, что у европейцев будет возможность продолжить обсуждение уже на этой неделе в Давосе
в рамках различных встреч. "Я постараюсь также встретиться с президентом Трампом
в среду", - отметил он.
По словам Мерца, американская администрация знает, что при необходимости европейцы способны реагировать и со своей стороны. "Я не хочу этого, но если потребуется, мы, разумеется, будем защищать европейские интересы, а также национальные интересы Германии", - заключил он.
Канцлер подчеркнул, что европейская сторона не хочет эскалации и не стремится к торговому конфликту с США
. "Но если мы столкнемся с пошлинами, которые считаем необоснованными, у нас есть возможность ответить. Именно это мы и будем обсуждать в четверг в Брюсселе", - пояснил он.
В швейцарском Давосе с 19 по 23 января будет проходить Всемирный экономический форум.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании
, Норвегии, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании, Нидерландов
и Финляндии
. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.