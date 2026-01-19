Рейтинг@Mail.ru
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 19.01.2026 (обновлено: 18:07 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/tramp-2068861773.html
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 21 января в Давосе. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:06:00+03:00
2026-01-19T18:07:00+03:00
в мире
давос
германия
великобритания
дональд трамп
фридрих мерц
евросоюз
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_659149533f1a249b5a7062ff5af4acdb.jpg
https://ria.ru/20260119/germaniya-2068860657.html
https://ria.ru/20260119/frg-2068676049.html
давос
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_273:0:2461:1641_1920x0_80_0_0_cb6b8afc4616ac9d8a9d0187bcb9f701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, германия, великобритания, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, хдс/хсс, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Германия, Великобритания, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, ХДС/ХСС, Мирный план США по Украине
Мерц хочет встретиться с Трампом в Давосе

Мерц хочет встретиться с Трампом 21 января в Давосе

© AP Photo / Liesa JohannssenФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 21 января в Давосе.
"С тех пор как возникла угроза введения пошлин, мы в Европейском союзе, а также с партнерами за пределами ЕС, в частности с Великобританией и Норвегией, на протяжении всех выходных вели очень тесный диалог. Мы едины во мнении, что необходимо по возможности избежать любой эскалации этого спора", - сказал Мерц в Берлине на совместной пресс-конференции с лидером партии ХДС в Рейнланд-Пфальце Гордоном Шнидером в понедельник. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел немецкий телеканал Phoenix.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Германии призвали пересмотреть решение об импорте СПГ из США
Вчера, 18:02
Канцлер добавил, что у европейцев будет возможность продолжить обсуждение уже на этой неделе в Давосе в рамках различных встреч. "Я постараюсь также встретиться с президентом Трампом в среду", - отметил он.
По словам Мерца, американская администрация знает, что при необходимости европейцы способны реагировать и со своей стороны. "Я не хочу этого, но если потребуется, мы, разумеется, будем защищать европейские интересы, а также национальные интересы Германии", - заключил он.
Канцлер подчеркнул, что европейская сторона не хочет эскалации и не стремится к торговому конфликту с США. "Но если мы столкнемся с пошлинами, которые считаем необоснованными, у нас есть возможность ответить. Именно это мы и будем обсуждать в четверг в Брюсселе", - пояснил он.
В швейцарском Давосе с 19 по 23 января будет проходить Всемирный экономический форум.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
База ВВС США в Рамштайн-Мизенбахе, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
Вчера, 03:37
 
В миреДавосГерманияВеликобританияДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзХДС/ХССМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала