На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России

«

"Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой: "выступить" за Москву, заявив, что она не угрожает острову (что непростительно для европейских русофобов), или согласиться и легитимизировать американскую аннексию Гренландии", — написал он.