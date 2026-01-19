Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/tramp-2068849023.html
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России - РИА Новости, 19.01.2026
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России
Президент США Дональд Трамп поставил европейских лидеров перед дилеммой, заявив о якобы российской угрозе для Гренландии, заявил профессор Университета... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:21:00+03:00
2026-01-19T17:21:00+03:00
в мире
гренландия
россия
дания
гленн дизен
дональд трамп
удары сша по венесуэле
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068832494.html
https://ria.ru/20260119/peregovory-2068748195.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068743336.html
гренландия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, дания, гленн дизен, дональд трамп, удары сша по венесуэле, дмитрий песков
В мире, Гренландия, Россия, Дания, Гленн Дизен, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Дмитрий Песков
На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России

Дизен: Трамп поставил Европу перед дилеммой словами об угрозе РФ для Гренландии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил европейских лидеров перед дилеммой, заявив о якобы российской угрозе для Гренландии, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой: "выступить" за Москву, заявив, что она не угрожает острову (что непростительно для европейских русофобов), или согласиться и легитимизировать американскую аннексию Гренландии", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
От правительства до оппозиции: ситуация на Украине вызвала переполох в ФРГ
Вчера, 16:18
В понедельник Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным
Вчера, 12:08
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Вчера, 11:54
 
В миреГренландияРоссияДанияГленн ДизенДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала