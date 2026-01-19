На Западе испугались "ультиматума" Трампа из-за России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил европейских лидеров перед дилеммой, заявив о якобы российской угрозе для Гренландии, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Слова Трампа об угрозе России для Гренландии поставили Евросоюз перед дилеммой: "выступить" за Москву, заявив, что она не угрожает острову (что непростительно для европейских русофобов), или согласиться и легитимизировать американскую аннексию Гренландии", — написал он.
В понедельник Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.