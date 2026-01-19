Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разгневался на Норвегию в письме, связанном с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира, после предложения норвежского премьера Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба созвониться, следует из письма лидеров стран, адресованного Трампу.
Ранее о письме Трампа сообщил журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин. В понедельник Стёре подтвердил получение письма, в котором американский лидер заявил, что больше не чувствует себя обязанным "думать исключительно о мире" из-за решения Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира. В письме Трамп связал требование полного контроля над Гренландией с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира. Стёре отметил, что письмо Трампа последовало за сообщением, направленным лидеру США им и президентом Финляндии Александром Стуббом 18 января.
"Дорогой господин президент, дорогой Дональд, по поводу контактов через Атлантику - по Гренландии, Газе, Украине - и вашего вчерашнего объявления о пошлинах. Вы знаете нашу позицию по этим вопросам. Но мы считаем, что мы все должны работать над тем, чтобы снизить напряжённость и деэскалировать ситуацию, вокруг нас происходит много всего, из-за чего нам нужно держаться вместе. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже - с нами вдвоём или по отдельности - подскажите, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас", - приводит текст письма норвежская газета VG.
Издание отмечает, что ответное письмо Трампа пришло уже через 27 минут.