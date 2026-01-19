Рейтинг@Mail.ru
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/tramp-2068843602.html
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп разгневался на Норвегию в письме, связанном с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира, после предложения норвежского премьера... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:05:00+03:00
2026-01-19T17:05:00+03:00
в мире
сша
норвегия
финляндия
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_bc5e35b752f9565b20fe59aa6b840ae1.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068773908.html
сша
норвегия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750751_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_246148f7a7fa9269c837eb37aec75b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, норвегия, финляндия, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Норвегия, Финляндия, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию

Трамп разгневался на Норвегию после отказа вручить ему Нобелевскую премию мира

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разгневался на Норвегию в письме, связанном с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира, после предложения норвежского премьера Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба созвониться, следует из письма лидеров стран, адресованного Трампу.
Ранее о письме Трампа сообщил журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин. В понедельник Стёре подтвердил получение письма, в котором американский лидер заявил, что больше не чувствует себя обязанным "думать исключительно о мире" из-за решения Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира. В письме Трамп связал требование полного контроля над Гренландией с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира. Стёре отметил, что письмо Трампа последовало за сообщением, направленным лидеру США им и президентом Финляндии Александром Стуббом 18 января.
"Дорогой господин президент, дорогой Дональд, по поводу контактов через Атлантику - по Гренландии, Газе, Украине - и вашего вчерашнего объявления о пошлинах. Вы знаете нашу позицию по этим вопросам. Но мы считаем, что мы все должны работать над тем, чтобы снизить напряжённость и деэскалировать ситуацию, вокруг нас происходит много всего, из-за чего нам нужно держаться вместе. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже - с нами вдвоём или по отдельности - подскажите, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас", - приводит текст письма норвежская газета VG.
Издание отмечает, что ответное письмо Трампа пришло уже через 27 минут.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
Вчера, 13:07
 
В миреСШАНорвегияФинляндияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала