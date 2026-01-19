Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил президента Польши войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
16:58 19.01.2026
Трамп пригласил президента Польши войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе, сообщает издание Onet. РИА Новости, 19.01.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе, сообщает издание Onet.
"Президент Кароль Навроцкий получил от Дональда Трампа предложение войти в "Совет мира", который будет контролировать ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении со ссылкой на неназванные источники.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
Вчера, 12:35
 
