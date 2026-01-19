Трамп предложил Лукашенко стать учредителем Совета мира

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил белорусскому президенту Александру Лукашенко личное обращение, предложив Белоруссии стать учредителем "Совета мира" по Газе, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем "Совета мира" – новой международной организации", - говорится в заявлении.
По словам Варанкова, в Минске высоко ценят это обращение.
"Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства", - заявил пресс-секретарь.