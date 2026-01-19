Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 19.01.2026 (обновлено: 15:53 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/tramp-2068806754.html
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе - РИА Новости, 19.01.2026
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе
Президент США Дональд Трамп в среду встретится с мировыми лидерами бизнеса на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает агентство... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:45:00+03:00
2026-01-19T15:53:00+03:00
в мире
давос
сша
гренландия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d934d09079aa9d6cc7bfb0c839d3a41.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosoyuz-2068715479.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068799861.html
давос
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068261536_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_96e257e1baf05246ef093a4d294c59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, Давос, США, Гренландия, Дональд Трамп
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе

Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием на ВЭФ в Давосе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду встретится с мировыми лидерами бизнеса на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в деловых кругах.
Ожидается, что Трамп в среду прибудет в Давос и в тот же день выступит со специальной речью.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
10:38
По словам источников, на прием после выступления Трампа были приглашены руководители предприятий, включая генеральных директоров глобальных компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.
Как отмечается, приглашения на встречу поступили из Белого дома, ее повестка пока неизвестна.
В понедельник в кулуарах мероприятия должны состояться встречи советников по национальной безопасности ряда стран, которые в том числе будут обсуждать вопрос о Гренландии, сообщил агентству дипломатический источник.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков
14:18
 
В миреДавосСШАГренландияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала