Рейтинг@Mail.ru
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/tramp-2068806233.html
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не боится открыто говорить об истинных целях своей внешней политики. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:42:00+03:00
2026-01-19T14:42:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
венесуэла
александр лукашенко
дональд трамп
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068773908.html
белоруссия
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, венесуэла, александр лукашенко, дональд трамп, александр соколов
В мире, Белоруссия, США, Венесуэла, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Александр Соколов
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко

Лукашенко: Трамп не боится открыто говорить об истинных целях внешней политики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не боится открыто говорить об истинных целях своей внешней политики.
"Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ - все там есть". Он открыто об этом говорит", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
По его словам, дипломаты такого не приемлют. "Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть (причина – ред.), говори, что там наркобароны какие-то, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую", - подчеркнул Лукашенко. "А мы чего-то боимся. Чего нам бояться?" - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
13:07
 
В миреБелоруссияСШАВенесуэлаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала