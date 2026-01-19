https://ria.ru/20260119/tramp-2068806233.html
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не боится открыто говорить об истинных целях своей внешней политики. РИА Новости, 19.01.2026
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
Лукашенко: Трамп не боится открыто говорить об истинных целях внешней политики
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не боится открыто говорить об истинных целях своей внешней политики.
"Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла
, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия
, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ - все там есть". Он открыто об этом говорит", - сказал Лукашенко
в понедельник в Минске
во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым
.
По его словам, дипломаты такого не приемлют. "Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть (причина – ред.), говори, что там наркобароны какие-то, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую", - подчеркнул Лукашенко. "А мы чего-то боимся. Чего нам бояться?" - добавил он.