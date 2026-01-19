Рейтинг@Mail.ru
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков - РИА Новости, 19.01.2026
14:18 19.01.2026
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков
Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, пытается "монетизировать" внешнюю политику США, однако трудно представить себе, чтобы требование выплаты в один... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, сша, египет, россия, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин
В мире, США, Египет, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Путин
Трамп пытается монетизировать внешнюю политику США, заявил Пушков

Пушков заявил, что Трамп как бизнесмен хочет монетизировать внешнюю политику США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, пытается "монетизировать" внешнюю политику США, однако трудно представить себе, чтобы требование выплаты в один миллиард долларов было применимо к лидерам ведущих стран мира, например, Египта, считает сенатор Алексей Пушков.
Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
Вчера, 01:48
«
"Трамп пригласил Владимира Путина войти в "Совет мира" по Газе. При этом объявлено, что место в совете стоит 1 миллиард долларов. Сейчас, как заявил Песков, наша сторона изучает все детали этого приглашения", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, Трамп, как бизнесмен, пытается "монетизировать" внешнюю политику США. "От Украины он добился сделки по ее природным ресурсам, от Венесуэлы ему нужен контроль над ее нефтью, от "Совета мира" он ждет пополнения американской казны", - написал парламентарий.
При этом, по мнению Пушкова, трудно представить себе, чтобы требование выплаты одного миллиарда долларов было применимо к лидерам ведущих стран мира, например, Египта. Его президента Трамп также пригласил в совет.
"В случае с президентом Египта, без которого Совет по Газе будет выглядеть достаточно странным, еще вопрос, кто кому должен заплатить за участие", - заключил политик.
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters
Вчера, 20:01
 
