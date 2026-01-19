https://ria.ru/20260119/tramp-2068794805.html
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии
Норвежский премьер Йонас Гар Стёре подтвердил получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не чувствует... РИА Новости, 19.01.2026
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии мира