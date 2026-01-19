Рейтинг@Mail.ru
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 19.01.2026 (обновлено: 14:03 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/tramp-2068794805.html
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии - РИА Новости, 19.01.2026
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии
Норвежский премьер Йонас Гар Стёре подтвердил получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не чувствует... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:02:00+03:00
2026-01-19T14:03:00+03:00
в мире
гренландия
сша
норвегия
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd18bf5dcb9bef32ed68aabc0659810.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068773908.html
гренландия
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393714_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b3b2b51ed828bb5b69180489a8339145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, норвегия, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Норвегия, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии

Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Норвежский премьер Йонас Гар Стёре подтвердил получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер заявил, что больше не чувствует себя обязанным "думать исключительно о мире" из-за решения Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.
Ранее о письме сообщил журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин. В письме Трамп связал требование полного контроля над Гренландией с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира.
"Это сообщение я получил ​​от президента Трампа вчера днём. Оно пришло в ответ на короткое сообщение, которое я отправил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба", - заявил Стёре норвежской газете VG.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
13:07
 
В миреГренландияСШАНорвегияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала