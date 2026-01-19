Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил связь ситуации с Гренландией с отказом в премии мира
13:08 19.01.2026 (обновлено: 13:11 19.01.2026)
Трамп подтвердил связь ситуации с Гренландией с отказом в премии мира
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере подтвердил, что требование полного контроля над Гренландией связано с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира, сообщил журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин.
По словам журналиста, он получил текст письма Трампа от нескольких официальных лиц.
"Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире", - якобы говорится в письме, которое Шифрин цитирует в социальной сети Х.
В этом письме Трамп еще раз повторяет, что Дания не может защитить Гренландию от России или Китая, а также ставит под сомнение ее право собственности на самый большой в мире остров.
"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента ее основания, и теперь НАТО должна что-то сделать для США. Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного контроля над Гренландией", - говорится в заключительной части письма.
Как утверждает журналист, Совет национальной безопасности США по указанию Трампа распространяет текст письма среди европейских послов в Вашингтоне.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
7 января, 18:02
 
