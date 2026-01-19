Трамп подтвердил связь ситуации с Гренландией с отказом в премии мира

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере подтвердил, что требование полного контроля над Гренландией связано с отказом вручить ему Нобелевскую премию мира, сообщил журналист американского вещателя PBS Ник Шифрин.
По словам журналиста, он получил текст письма Трампа от нескольких официальных лиц.
"Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире", - якобы говорится в письме, которое Шифрин цитирует в социальной сети Х.
В этом письме Трамп еще раз повторяет, что Дания не может защитить Гренландию от России или Китая, а также ставит под сомнение ее право собственности на самый большой в мире остров.
Как утверждает журналист, Совет национальной безопасности США по указанию Трампа распространяет текст письма среди европейских послов в Вашингтоне.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.