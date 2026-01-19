Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/tramp-2068773908.html
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира - РИА Новости, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию, следует из письма главы Белого дома... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:07:00+03:00
2026-01-19T13:07:00+03:00
в мире
сша
норвегия
дания
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068743336.html
https://ria.ru/20260119/peskov-2068759181.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068687723.html
сша
норвегия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, норвегия, дания, мария корина мачадо, дональд трамп, николас мадуро, нато, удары сша по венесуэле
В мире, США, Норвегия, Дания, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро, НАТО, Удары США по Венесуэле
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира

Трамп заявил, что больше не думает о мире из-за отказа в Нобелевской премии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию, следует из письма главы Белого дома премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.
"С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
11:54
Также Трамп выразил сомнение в праве Дании владеть Гренландией из-за того, что Копенгаген "не может защитить остров от России и Китая". Он считает, что дал НАТО больше, чем кто-либо, и потребовал, чтобы альянс сделал что-то для Соединенных Штатов.
"Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю
12:33
В начале января она заявила, что Трамп атакой на Венесуэлу и захватом Николаса Мадуро доказал, что заслуживает этой награды.
В пятницу Мачадо передала американскому президенту медаль.
В ответ на это в Нобелевском центре мира сообщили, что титул лауреата нельзя передавать, а согласно правилам комитета, решение об обладателе премии окончательно и не подлежит пересмотру.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии
07:44
 
В миреСШАНорвегияДанияМария Корина МачадоДональд ТрампНиколас МадуроНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала