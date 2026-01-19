Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию, следует из письма главы Белого дома премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.
"С учетом того, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, <…> а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — говорится во фрагменте, который опубликовал в соцсети X журналист PBS Ник Шифрин.
Также Трамп выразил сомнение в праве Дании владеть Гренландией из-за того, что Копенгаген "не может защитить остров от России и Китая". Он считает, что дал НАТО больше, чем кто-либо, и потребовал, чтобы альянс сделал что-то для Соединенных Штатов.
"Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", — заключил президент США.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
В начале января она заявила, что Трамп атакой на Венесуэлу и захватом Николаса Мадуро доказал, что заслуживает этой награды.
В пятницу Мачадо передала американскому президенту медаль.
В ответ на это в Нобелевском центре мира сообщили, что титул лауреата нельзя передавать, а согласно правилам комитета, решение об обладателе премии окончательно и не подлежит пересмотру.