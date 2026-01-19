https://ria.ru/20260119/tramp-2068743336.html
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
россия
сша
украина
кирилл дмитриев
дональд трамп
politico
российский фонд прямых инвестиций
в мире, россия, сша, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, politico, российский фонд прямых инвестиций, анна паулина луна
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Politico: Трамп хочет перезагрузки отношений с Россией с помощью мира на Украине