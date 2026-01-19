Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 19.01.2026 (обновлено: 16:28 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/tramp-2068743336.html
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:54:00+03:00
2026-01-19T16:28:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
кирилл дмитриев
дональд трамп
politico
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_61ee1640fe46dcc6ba50abfade06e624.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068733378.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_170618ec3199b6adf56926cfe3c2c499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, politico, российский фонд прямых инвестиций, анна паулина луна
В мире, Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Анна Паулина Луна
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России

Politico: Трамп хочет перезагрузки отношений с Россией с помощью мира на Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico.
«
"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в публикации.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
В материале подчеркнули, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.
В декабре прошлого года бывший советник Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России
11:26
 
В миреРоссияСШАУкраинаКирилл ДмитриевДональд ТрампPoliticoРоссийский фонд прямых инвестицийАнна Паулина Луна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала