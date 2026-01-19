Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
07:44 19.01.2026
Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии
в мире, гренландия, россия, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Россия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
В МИД РФ ранее заявляли, что ни Россия, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию, несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
07:01
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
07:01
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
"НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
02:33
 
В миреГренландияРоссияДанияДональд ТрампНАТО
 
 
