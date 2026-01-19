Рейтинг@Mail.ru
Россия и США нарастили торговлю при Трампе на четверть - РИА Новости, 19.01.2026
06:53 19.01.2026
Россия и США нарастили торговлю при Трампе на четверть
Торговля между Россией и США за первый год новой администрации Дональда Трампа выросла на четверть, почти до 4 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости
Россия и США нарастили торговлю при Трампе на четверть

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Торговля между Россией и США за первый год новой администрации Дональда Трампа выросла на четверть, почти до 4 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, в январе-октябре минувшего года товарооборот между Москвой и Вашингтоном увеличился до 3,9 миллиарда долларов против 3,2 миллиарда за аналогичный период 2024 года при Джо Байдене. Таким образом, торговля между странами увеличилась на 23,9% в годовом выражении.
Больше всего за десять месяцев Штаты ввезли в Россию медицинских инструментов - на 53,9 миллиона долларов, а также различных соусов и сиропов - на 34,9 миллиона долларов. Третьими по сумме стали приборы для проведения химического анализа (33,8 миллиона долларов).
Также спросом на российском рынке пользуются американские лекарства (27,9 миллиона долларов) и рентген-аппаратура (23,6 миллиона долларов).
Одновременно с этим Россия нарастила в январе-октябре поставки азотных удобрений в США. Так, сумма экспорта увеличилась вдвое за год - до 1,1 миллиарда долларов. Вторым крупнейшим товаром, который российские компании ввезли на американский рынок, стала платина (732,9 миллиона долларов), а третьим - калийные удобрения (266,5 миллиона долларов).
Кроме того, Москва экспортировала в Вашингтон газовые турбины (80,7 миллиона долларов) и фанеру (61,1 миллиона долларов).
