В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею

ТЮМЕНЬ, 19 янв - РИА Новости. Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная клиническая больница № 2 проводят проверки после сообщений о том, что одна из пациенток больницы получила сильные ожоги от батареи отопления, находясь после операции в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального депздрава.

Сообщение о пострадавшей в ОКБ-2 опубликовал один из тюменских пабликов вместе с заключениями осмотра ожога врачами ОКБ-1. В нем говорится, что после операции по удалению пластины в голеностопе "ноги девушки прикипели к батарее", пока она была под действием анестезии. Несмотря на ожоги, пациентку выписали, после этого у нее возникли осложнения. Сейчас она на стационарном лечении, проводит обработки ран, пьет обезболивающие и готовится к пересадке кожи.