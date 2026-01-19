https://ria.ru/20260119/tjumen-2068713893.html
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею - РИА Новости, 19.01.2026
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею
Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная клиническая больница № 2 проводят проверки после сообщений о том, что одна из пациенток больницы...
ТЮМЕНЬ, 19 янв - РИА Новости. Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная клиническая больница № 2 проводят проверки после сообщений о том, что одна из пациенток больницы получила сильные ожоги от батареи отопления, находясь после операции в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального депздрава.
Сообщение о пострадавшей в ОКБ-2 опубликовал один из тюменских пабликов вместе с заключениями осмотра ожога врачами ОКБ-1. В нем говорится, что после операции по удалению пластины в голеностопе "ноги девушки прикипели к батарее", пока она была под действием анестезии. Несмотря на ожоги, пациентку выписали, после этого у нее возникли осложнения. Сейчас она на стационарном лечении, проводит обработки ран, пьет обезболивающие и готовится к пересадке кожи.
"Департаментом здравоохранения Тюменской области
и учреждением в данный момент проводится проверка и установление всех обстоятельств случившегося. Данный инцидент является недопустимым", - ответили РИА Новости в депздраве на просьбу прокомментировать ситуацию.
В департаменте выразили сожаление пациентке и ее близким, подчеркнув, что "все возможные меры для скорейшей стабилизации состояния принимаются и будут продолжены".