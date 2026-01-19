Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/tjumen-2068713893.html
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею - РИА Новости, 19.01.2026
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею
Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная клиническая больница № 2 проводят проверки после сообщений о том, что одна из пациенток больницы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:29:00+03:00
2026-01-19T10:29:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20251216/pochka-2062439700.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка обожгла ноги о батарею

В Тюмени проверят больницу после того, как пациентка получила ожоги в стационаре

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 19 янв - РИА Новости. Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная клиническая больница № 2 проводят проверки после сообщений о том, что одна из пациенток больницы получила сильные ожоги от батареи отопления, находясь после операции в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального депздрава.
Сообщение о пострадавшей в ОКБ-2 опубликовал один из тюменских пабликов вместе с заключениями осмотра ожога врачами ОКБ-1. В нем говорится, что после операции по удалению пластины в голеностопе "ноги девушки прикипели к батарее", пока она была под действием анестезии. Несмотря на ожоги, пациентку выписали, после этого у нее возникли осложнения. Сейчас она на стационарном лечении, проводит обработки ран, пьет обезболивающие и готовится к пересадке кожи.
"Департаментом здравоохранения Тюменской области и учреждением в данный момент проводится проверка и установление всех обстоятельств случившегося. Данный инцидент является недопустимым", - ответили РИА Новости в депздраве на просьбу прокомментировать ситуацию.
В департаменте выразили сожаление пациентке и ее близким, подчеркнув, что "все возможные меры для скорейшей стабилизации состояния принимаются и будут продолжены".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку
16 декабря 2025, 17:12
 
ПроисшествияТюменская областьТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала