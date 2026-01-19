СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины перенес на 20 января заседание по вопросу ареста имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" опубликовал информацию, что сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседаний в закрытом режиме. Суд удовлетворил требование.
"Мы выразили протест, мы настаивали на прямой трансляции. И для того, чтоб этот протест остановить, он перенес (заседание - ред.) на завтра на ... 13.30 (14.30 мск)", - заявила Тимошенко в комментарии для украинского телеканала "Новости.LIVE".
Она добавила, что следующее заседание также будет закрытым.
ВАКС в пятницу выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
