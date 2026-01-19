Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко - РИА Новости, 19.01.2026
13:06 19.01.2026
СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко
СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины перенес на 20 января заседание по вопросу ареста имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой... РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины перенес на 20 января заседание по вопросу ареста имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" опубликовал информацию, что сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседаний в закрытом режиме. Суд удовлетворил требование.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
"Мы выразили протест, мы настаивали на прямой трансляции. И для того, чтоб этот протест остановить, он перенес (заседание - ред.) на завтра на ... 13.30 (14.30 мск)", - заявила Тимошенко в комментарии для украинского телеканала "Новости.LIVE".
Она добавила, что следующее заседание также будет закрытым.
ВАКС в пятницу выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
16 января, 13:21
 
