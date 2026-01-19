СМИ: суд перенес рассмотрение вопроса об аресте имущества Тимошенко

Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото

Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины

© REUTERS / Andrii Nesterenko Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины перенес на 20 января заседание по вопросу ареста имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов.

Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" опубликовал информацию, что сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседаний в закрытом режиме. Суд удовлетворил требование.

"Мы выразили протест, мы настаивали на прямой трансляции. И для того, чтоб этот протест остановить, он перенес (заседание - ред.) на завтра на ... 13.30 (14.30 мск)", - заявила Тимошенко в комментарии для украинского телеканала "Новости.LIVE".

Она добавила, что следующее заседание также будет закрытым.