13:05 19.01.2026
Тимошенко заявила, что ее пытаются изолировать от политики
Экс-премьер Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:05:00+03:00
2026-01-19T13:05:00+03:00
Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Совет Европы
Тимошенко заявила, что ее пытаются изолировать от политики

Тимошенко заявила, что НАБУ добивается ареста для изоляции ее от политики

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов, заявила, что украинские антикоррупционные органы пытаются арестовать ее имущество, чтобы она не могла внести залог и впоследствии была взята под стражу, по ее мнению, так ее хотят изолировать от политической работы.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил, что украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества Тимошенко. Ранее ВАКС выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Также ее обязали сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и запретили обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
"Есть план. Назначить залог. До внесения залога арестовать имущество и счета, чтобы не дать оплатить залог. И цель - перейти к мере пресечения арест. И этот арест они хотят воплотить в жизнь, чтобы изолировать меня от политической работы", - сказала Тимошенко в зале суда, заседание которого транслировал украинский телеканал "Общественное".
Она утверждает, что НАБУ, ВАКС и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выполняют политический заказ, пытаются препятствовать ее работе в парламенте. Тимошенко заявила, что будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, международные инстанции, апелляцию, чтобы получить оценку действиям антикоррупционных органов.
"Вы - враги Украины: НАБУ, САП и антикоррупционный суд. Больно смотреть во что превратили Украину эти младореформаторы.. Могу сказать, что сейчас начался кризисный период для них. В ближайших эфирах назову все вещи своими именами, покажу конкретные законы, которые приняты и подписаны вопреки национальным интересам", - заявила Тимошенко.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
16 января, 13:21
 
