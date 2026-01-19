Тимошенко заявила, что ее пытаются изолировать от политики

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов, заявила, что украинские антикоррупционные органы пытаются арестовать ее имущество, чтобы она не могла внести залог и впоследствии была взята под стражу, по ее мнению, так ее хотят изолировать от политической работы.

Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил, что украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества Тимошенко . Ранее ВАКС выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Также ее обязали сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и запретили обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады.

"Есть план. Назначить залог. До внесения залога арестовать имущество и счета, чтобы не дать оплатить залог. И цель - перейти к мере пресечения арест. И этот арест они хотят воплотить в жизнь, чтобы изолировать меня от политической работы", - сказала Тимошенко в зале суда, заседание которого транслировал украинский телеканал "Общественное".

Она утверждает, что НАБУ , ВАКС и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выполняют политический заказ, пытаются препятствовать ее работе в парламенте. Тимошенко заявила, что будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы , международные инстанции, апелляцию, чтобы получить оценку действиям антикоррупционных органов.

"Вы - враги Украины : НАБУ, САП и антикоррупционный суд. Больно смотреть во что превратили Украину эти младореформаторы.. Могу сказать, что сейчас начался кризисный период для них. В ближайших эфирах назову все вещи своими именами, покажу конкретные законы, которые приняты и подписаны вопреки национальным интересам", - заявила Тимошенко.

НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.