Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов, сообщает телеканал "Общественное".

"Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это необходимостью защиты тайны следствия и персональных данных. Судья поддержал это решение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.