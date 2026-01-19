Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
11:52 19.01.2026 (обновлено: 13:00 19.01.2026)
Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ
Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ
Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ

Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoЮлия Тимошенко в суде
Юлия Тимошенко в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов, сообщает телеканал "Общественное".
"Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это необходимостью защиты тайны следствия и персональных данных. Судья поддержал это решение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
ВАКС в пятницу выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
16 января, 13:21
 
В миреКиевская областьУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"
 
 
