Суд на Украине рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов, сообщает телеканал "Общественное".
"Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это необходимостью защиты тайны следствия и персональных данных. Судья поддержал это решение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
ВАКС в пятницу выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
