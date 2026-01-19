Рейтинг@Mail.ru
19.01.2026
14:08 19.01.2026
Таиланд получил приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе
Таиланд получил приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе
Таиланд получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщает в понедельник МИД Таиланда в специальном РИА Новости, 19.01.2026
Таиланд получил приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе

Бангкок. Архивное фото
БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Таиланд получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщает в понедельник МИД Таиланда в специальном заявлении.
"Таиланд подтверждает получение письма-приглашения от президента США Дональда Трампа относительно Комплексного плана по прекращению конфликта в Газе и инициативы США по созданию Совета мира и изучает детали", - говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство также заявляет, что Таиланд, в принципе, приветствует инициативу, которая способствовала бы установлению прочного мира на Ближнем Востоке и гуманитарным усилиям по решению проблем палестинского народа.
"Мы также надеемся, что такая инициатива будет основываться на чаяниях палестинского народа и получит поддержку стран региона", - говорится в документе.
МИД Таиланда также подтверждает в заявлении свою поддержку принципа двух государств в разрешении палестинского конфликта.
"Таиланд вновь подтверждает свою поддержку дальнейших усилий всех заинтересованных сторон по реализации решения о двух государствах, в соответствии с которым Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, согласно международному праву и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
