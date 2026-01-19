Таиланд получил приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе

БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Таиланд получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщает в понедельник МИД Таиланда в специальном заявлении.

"Таиланд подтверждает получение письма-приглашения от президента США Дональда Трампа относительно Комплексного плана по прекращению конфликта в Газе и инициативы США по созданию Совета мира и изучает детали", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также заявляет, что Таиланд , в принципе, приветствует инициативу, которая способствовала бы установлению прочного мира на Ближнем Востоке и гуманитарным усилиям по решению проблем палестинского народа.

"Мы также надеемся, что такая инициатива будет основываться на чаяниях палестинского народа и получит поддержку стран региона", - говорится в документе.

МИД Таиланда также подтверждает в заявлении свою поддержку принципа двух государств в разрешении палестинского конфликта.

"Таиланд вновь подтверждает свою поддержку дальнейших усилий всех заинтересованных сторон по реализации решения о двух государствах, в соответствии с которым Израиль Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, согласно международному праву и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.