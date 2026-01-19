Рейтинг@Mail.ru
На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту - РИА Новости, 19.01.2026
20:45 19.01.2026
На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту
На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту
Прокуратура Свердловской области начала проверку по информации, что школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать банковскую карту,... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
свердловская область
нижний тагил
свердловская область
нижний тагил
происшествия, свердловская область, нижний тагил
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил
На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту

Школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку по информации, что школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать банковскую карту, сообщила пресс-служба надзорного органа.
"По информации в социальных сетях, в декабре 2025 года учащийся 9 класса и его 20-летний знакомый требовали от знакомого школьника передать им банковскую карту. После того, как подросток ответил отказом, 12 января учащийся 9 класса, подкараулив, нанес телесные повреждения школьнику", – сказали в прокуратуре.
По данным ведомства, подростку были причинены травмы, в том числе сотрясение головного мозга, он госпитализирован в больницу. Отмечается, что этот случай мог быть не единственным.
Прокуратура начала проверку, выясняет детали происшествия, также на ее контроле уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. "Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении", – уточнили в пресс-службе.
ПроисшествияСвердловская областьНижний Тагил
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала