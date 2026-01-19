На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту

https://ria.ru/20260119/tagil-2068898597.html
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку по информации, что школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать банковскую карту, сообщила пресс-служба надзорного органа.
"По информации в социальных сетях, в декабре 2025 года учащийся 9 класса и его 20-летний знакомый требовали от знакомого школьника передать им банковскую карту. После того, как подросток ответил отказом, 12 января учащийся 9 класса, подкараулив, нанес телесные повреждения школьнику", – сказали в прокуратуре.
По данным ведомства, подростку были причинены травмы, в том числе сотрясение головного мозга, он госпитализирован в больницу. Отмечается, что этот случай мог быть не единственным.
Прокуратура начала проверку, выясняет детали происшествия, также на ее контроле уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. "Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении", – уточнили в пресс-службе.