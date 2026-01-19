При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Двадцать четыре человека пострадали при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.

В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.