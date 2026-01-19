При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Двадцать четыре человека пострадали при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.
"Всего в учебном центре пострадало 24 человека", - сказала собеседница агентства.
По информации Минздрава Коми, в Сыктывкаре продолжают получать лечение 17 пациентов. В частности, в Эжве находится двое пациентов в отделении реанимации (состояние крайне тяжелое) и один в хирургии (средняя степень тяжести), двое в неврологическом отделении Коми республиканской больницы (средняя степень тяжести), семь человек в стационаре (легкая степень тяжести) Медсанчасти МВД Республики Коми. Пять пациентов находятся на амбулаторном лечении. В федеральных клиниках получают лечение 6 пострадавших. В частности, в центре имени Вишневского в отделении реанимации находится один пациент (состояние тяжелое), в Главном госпитале МВД в реанимации - пять пострадавших (состояние тяжелое). В понедельник в отделении реанимации Республиканской клинической больницы скончалась одна из пострадавших. С момента происшествия пациентка находилась в реанимации сначала в Горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.
