При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека
10:57 19.01.2026 (обновлено: 11:02 19.01.2026)
При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека
При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека - РИА Новости, 19.01.2026
При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека
Двадцать четыре человека пострадали при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми. РИА Новости, 19.01.2026
Новости
происшествия, сыктывкар, республика коми, россия
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми, Россия
При инциденте в центре МВД в Коми пострадали 24 человека

При инциденте в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД пострадали 24 человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Двадцать четыре человека пострадали при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили РИА Новости в минздраве Коми.
"Всего в учебном центре пострадало 24 человека", - сказала собеседница агентства.
По информации Минздрава Коми, в Сыктывкаре продолжают получать лечение 17 пациентов. В частности, в Эжве находится двое пациентов в отделении реанимации (состояние крайне тяжелое) и один в хирургии (средняя степень тяжести), двое в неврологическом отделении Коми республиканской больницы (средняя степень тяжести), семь человек в стационаре (легкая степень тяжести) Медсанчасти МВД Республики Коми. Пять пациентов находятся на амбулаторном лечении. В федеральных клиниках получают лечение 6 пострадавших. В частности, в центре имени Вишневского в отделении реанимации находится один пациент (состояние тяжелое), в Главном госпитале МВД в реанимации - пять пострадавших (состояние тяжелое). В понедельник в отделении реанимации Республиканской клинической больницы скончалась одна из пострадавших. С момента происшествия пациентка находилась в реанимации сначала в Горбольнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.
