В ДНР подсчитали, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по региону с 2022 года
В ДНР подсчитали, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по региону с 2022 года - РИА Новости, 19.01.2026
В ДНР подсчитали, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по региону с 2022 года
Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 210,3 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и РИА Новости, 19.01.2026
В ДНР подсчитали, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по региону с 2022 года
ВСУ выпустили по территории ДНР более 210 тысяч боеприпасов с 2022 года
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости.
Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 210,3 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили
в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 45 405 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 629. Всего противником выпущено 210 352 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 19 января 2026 года.
По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 520 мирных жителей, в том числе 159 детей, также зафиксировано 192 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 436, среди них 1 043 ребенка.
Как сообщает управление, в ДНР за этот период были повреждены 3 235 транспортных средств, 5 150 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 282 медицинских учреждения, 987 учебных заведений, 2 122 объекта социального обеспечения, 185 объектов критической инфраструктуры, а также 1 574 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, управление зафиксировало 17 619 фактов повреждений жилых домов.