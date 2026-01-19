Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

В ДНР подсчитали, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по региону с 2022 года

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 210,3 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР, Украинские войска с февраля 2022 года выпустили более 210,3 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 45 405 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 629. Всего противником выпущено 210 352 боеприпаса различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 19 января 2026 года.

По данным управления, с февраля 2022 года погибли 5 520 мирных жителей, в том числе 159 детей, также зафиксировано 192 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 16 436, среди них 1 043 ребенка.