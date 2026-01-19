https://ria.ru/20260119/svo-2068685568.html
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 50 гексакоптеров ВСУ в зоне СВО
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 50 гексакоптеров ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 50 гексакоптеров ВСУ в зоне СВО
Группировка "Север" сообщила РИА Новости, что за прошедшие сутки в Харьковской и Сумской областях уничтожила более 50 гексакоптеров ВСУ. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:02:00+03:00
2026-01-19T07:02:00+03:00
2026-01-19T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260119/bespilotniki-2068665484.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 50 гексакоптеров ВСУ в зоне СВО
Группировка "Север" за сутки уничтожила более 50 гексакоптеров ВСУ в зоне СВО