В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 19.01.2026
12:56 19.01.2026
В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света
В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 19.01.2026
В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света
Около 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетических объектов, сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2026
В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света

Около ста населенных пунктов Черниговской области остались без электроснабжения

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Около 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетических объектов, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
По его словам, это связано с повреждениями энергетических объектов.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
Вчера, 22:58
 
