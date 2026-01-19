Рейтинг@Mail.ru
18:19 19.01.2026 (обновлено: 18:30 19.01.2026)
Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловым компаниям
Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловым компаниям
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в арбитражный суд Москвы два исковых заявления: одно из них к рыбопромысловым компаниям Хабаровского края, другое – к рыбопромысловикам Мурманска, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Оба иска поступили в суд 16 января и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания исковых требований пока не уточняются.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России
29 октября 2025, 14:14
Ответчиками в первом из исков указаны хабаровские ООО "Сонико-Чумикан" и его совладельцы Андрей Айдаров и Аркадий Мкртычев, ООО "Национальное предприятие "Уд-Учур" и его совладельцы Айдаров, Мкртычев и Марина Кустова, ООО "Сущевский" и его совладельцы Айдаров, Алексей Филев и Денис Кокорин.
В другом иске ответчиками заявлены мурманские ООО "Компания "Андромеда" и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий и Карина Задворные, АО "Мурмансксельдь 2" (его гендиректорами поочередно были Задворные) и принадлежащее последнему ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря".
Также ответчиками в обоих исковых заявлениях указано Росрыболовство, а в "хабаровском" иске – еще и Амурское территориальное управление Росрыболовства. Третьими лицами к обоим спорам истец просит привлечь ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана
12 декабря 2025, 15:21
Арбитражный суд Приморского края в октябре по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожными свыше 30 договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов рыболовецким колхозом "Восток-1" и взыскал с него более 37 миллиардов рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Также суд удовлетворил требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
Ранее суды на Дальнем Востоке по двум искам Генпрокуратуры взыскали более 358,7 миллиарда рублей ущерба с ряда рыбопромышленников, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана, и более 17,4 миллиарда рублей с ряда других ответчиков, среди которых был еще один "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Там также были обращены в доход государства промысловые компании ответчиков.
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы
8 декабря 2025, 18:24
 
