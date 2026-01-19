Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу "Транснефти"

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ПАО "Транснефть" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов (более 6,6 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из материалов, изученных РИА Новости.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрения в понедельник апелляционной жалобы ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы . После отклонения жалобы Euroclear решение вступило в законную силу.

Иск поступил в суд в сентябре 2024 года, разбирательство проходило в закрытом режиме. Сам судебный акт по делу не опубликован. Основания исковых требований в материалах суда не указаны.

Третьими лицами к делу привлечены Газпромбанк Национальный расчетный депозитарий (НРД) . Из состава участников разбирательства можно сделать вывод, что спор связан с заблокированными ответчиком из-за международных санкций ценными бумагами, принадлежащими истцу.

На предварительных слушаниях в октябре 2024 года суд по ходатайству истца решил провести слушания дела в закрытом режиме. Как отмечалось в определении суда, "учитывая, что дальнейшее рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны,.. удовлетворено ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании".