Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank в пользу "Транснефти"
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ПАО "Транснефть" взыскала с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов (более 6,6 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из материалов, изученных РИА Новости.
"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат рассмотрения в понедельник апелляционной жалобы ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы
. После отклонения жалобы Euroclear
решение вступило в законную силу.
Иск поступил в суд в сентябре 2024 года, разбирательство проходило в закрытом режиме. Сам судебный акт по делу не опубликован. Основания исковых требований в материалах суда не указаны.
Третьими лицами к делу привлечены Газпромбанк
и Национальный расчетный депозитарий (НРД)
. Из состава участников разбирательства можно сделать вывод, что спор связан с заблокированными ответчиком из-за международных санкций ценными бумагами, принадлежащими истцу.
На предварительных слушаниях в октябре 2024 года суд по ходатайству истца решил провести слушания дела в закрытом режиме. Как отмечалось в определении суда, "учитывая, что дальнейшее рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны,.. удовлетворено ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании".
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.