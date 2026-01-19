Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве жены во время БДСМ-игр

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве жены во время БДСМ-игр, сообщили РИА Новости в суде.

По версии следствия, в ночь на 11 января в спальне в ходе жестких ролевых игр потерпевшая почувствовала себя плохо и упала с кровати, а обвиняемый, вспомнив прежний конфликт, накрыл лицо жены подушкой и задушил.