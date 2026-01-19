Джиган хочет признать брачный договор с Самойловой недействительным

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) в рамках бракоразводного процесса с блогером Оксаной Самойловой подал иск о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости представитель супруги артиста Олег Тонаканян.

"Сторона Дениса Александровича подала встречное исковое заявление о признании брачного договора недействительным, суд принял заявление, но оно не подсудно этому суду, дело передано на рассмотрение в Савеловский районный суд", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в этой связи вопрос о разводе в ближайшее время решен не будет.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом . Иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг.