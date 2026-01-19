Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста Абызову

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве с инвестициями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Тверской суд Москвы в декабре на три месяца 10 суток продлил срок ареста Абызову

Абызову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество).

Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября. Потерпевшей по делу признана Российская венчурная компания.

Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.

Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре 12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.