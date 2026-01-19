Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста Абызову
15:19 19.01.2026 (обновлено: 15:20 19.01.2026)
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста Абызову
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве с инвестициями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Тверской суд Москвы в декабре на три месяца 10 суток продлил срок ареста Абызову.
Абызову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество).
Дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября. Потерпевшей по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает в колонии в Сыктывкаре 12-летний срок по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
В сентябре Абызов был доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
