Комик Останин* не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих
15:04 19.01.2026 (обновлено: 15:06 19.01.2026)
Комик Останин* не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих
происшествия, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва
Происшествия, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Москва
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Артемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Артемий Останин* в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Нет, конечно", - ответил Останин* на вопрос судьи, признает ли он вину в преступлении.
Суд сегодня начал рассматривать дело по существу.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
Останин* обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В июне Останина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Москва
 
 
