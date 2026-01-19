Комик Останин* не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Нет, конечно", - ответил Останин* на вопрос судьи, признает ли он вину в преступлении.

Суд сегодня начал рассматривать дело по существу.

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.

Останин* обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).