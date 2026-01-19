Рейтинг@Mail.ru
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:13 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sud-2068797540.html
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом - РИА Новости, 19.01.2026
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:13:00+03:00
2026-01-19T14:13:00+03:00
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055440736_0:64:2512:1477_1920x0_80_0_0_9133a14bd689db9b7117105e1e41ae24.jpg
https://ria.ru/20251112/razvod-2054561392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055440736_32:0:2699:2000_1920x0_80_0_0_21acf698afbe33b835775d4ac612e400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), общество
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Общество
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с Джиганом

© АГН "Москва" / Александр АвиловОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Оксана Самойлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.
На заседание явился её представитель Олег Тонаканян, он подтвердил, что заявительница, скорее всего, в сегодняшнем слушании принимать участие не будет.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг.
Рассмотрение проходит в закрытом режиме.
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц
12 ноября 2025, 17:39
 
ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала