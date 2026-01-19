https://ria.ru/20260119/sud-2068797540.html
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом - РИА Новости, 19.01.2026
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом
19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.
На заседание явился её представитель Олег Тонаканян, он подтвердил, что заявительница, скорее всего, в сегодняшнем слушании принимать участие не будет.
Ранее Самойлова
подала на развод с Джиганом
. Иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей" зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары - четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг.
Рассмотрение проходит в закрытом режиме.