В Хабаровском крае будут судить торговца топливом, сбежавшего на Кипр

Региональная прокуратура также сообщает, что в целях возмещения причиненного ущерба на транспортные средства, прогулочный катер и иное имущество, принадлежащие подконтрольной фигуранту организации, наложен арест.

Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится в настоящее время в производстве.