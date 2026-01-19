В Хабаровском крае будут судить торговца топливом, сбежавшего на Кипр

ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Сбежавшего на Кипр и объявленного в международный розыск торговца топливом будут заочно судить в Хабаровском крае за хищение свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, будучи владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей моторным топливом на территории Хабаровского и Приморского краев, мужчина с 2012 по 2015 год похитил федеральные бюджетные средства под видом законного возмещения НДС подконтрольной ему организации на сумму почти 43 миллиона рублей. С участием сотрудников своей фирмы он предоставил в ФНС документы, содержащие ложные сведения о налоговых вычетах по сделкам с предприятием, которое хозяйственной деятельности не осуществляло и использовалось в фиктивно.
"Зампрокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Он заочно обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемый от органов следствия скрылся на территории Республики Кипр и в 2022 году объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края. Судебное разбирательство будет проведено в заочной форме", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Региональная прокуратура также сообщает, что в целях возмещения причиненного ущерба на транспортные средства, прогулочный катер и иное имущество, принадлежащие подконтрольной фигуранту организации, наложен арест.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится в настоящее время в производстве.
