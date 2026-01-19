https://ria.ru/20260119/sud-2068715259.html
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии - РИА Новости, 19.01.2026
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
Верховный суд России проведет кадровые перестановки в экономической коллегии и арбитражной системе для повышения качества правосудия, заявил председатель... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:38:00+03:00
2026-01-19T10:38:00+03:00
2026-01-19T10:38:00+03:00
россия
игорь краснов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251125/korruptsija-2057426233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, общество
Россия, Игорь Краснов, Общество
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
ВС проведет кадровые перестановки в арбитраже для повышения качества правосудия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Верховный суд России проведет кадровые перестановки в экономической коллегии и арбитражной системе для повышения качества правосудия, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант
".
"Совершенствование работы судебных коллегий Верховного суда, включая кадровые перемещения в экономической коллегии, уже осуществляется и направлено исключительно на повышение качества правосудия", - заявил Краснов
.
Он отметил, что экономические споры находятся в эпицентре процессов, связанных с банкротством, налоговым и таможенным регулированием, возвратом незаконно выведенных активов, защитой публичных интересов.
"Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами. Аналогичный подход будет последовательно применяться во всей арбитражной системе", - заявил Краснов.