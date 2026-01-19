Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sud-2068715259.html
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии - РИА Новости, 19.01.2026
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
Верховный суд России проведет кадровые перестановки в экономической коллегии и арбитражной системе для повышения качества правосудия, заявил председатель... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:38:00+03:00
2026-01-19T10:38:00+03:00
россия
игорь краснов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251125/korruptsija-2057426233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, общество
Россия, Игорь Краснов, Общество
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии

ВС проведет кадровые перестановки в арбитраже для повышения качества правосудия

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Верховный суд России проведет кадровые перестановки в экономической коллегии и арбитражной системе для повышения качества правосудия, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
"Совершенствование работы судебных коллегий Верховного суда, включая кадровые перемещения в экономической коллегии, уже осуществляется и направлено исключительно на повышение качества правосудия", - заявил Краснов.
Он отметил, что экономические споры находятся в эпицентре процессов, связанных с банкротством, налоговым и таможенным регулированием, возвратом незаконно выведенных активов, защитой публичных интересов.
"Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами. Аналогичный подход будет последовательно применяться во всей арбитражной системе", - заявил Краснов.
Глава Верховного суда Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Коррупция должна встречать жесткую реакцию, заявил Краснов
25 ноября 2025, 14:57
 
РоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала