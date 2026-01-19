ЦБ просит суд ликвидировать "Индустриальный сберегательный банк"

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 28 января рассмотрит заявление Банка России о принудительной ликвидации "Индустриального сберегательного банка", у которого в декабре была отозвана лицензия, говорится в материалах, изученных РИА Новости.