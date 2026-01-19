Рейтинг@Mail.ru
09:45 19.01.2026
ЦБ просит суд ликвидировать "Индустриальный сберегательный банк"
Арбитражный суд Москвы 28 января рассмотрит заявление Банка России о принудительной ликвидации "Индустриального сберегательного банка", у которого в декабре...
Суд 28 января рассмотрит заявление ЦБ о принудительной ликвидации «ИС Банка»

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 28 января рассмотрит заявление Банка России о принудительной ликвидации "Индустриального сберегательного банка", у которого в декабре была отозвана лицензия, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В них уточняется, что при рассмотрении заявления Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации предварительное судебное заседание, предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, не проводится.
"ИС Банк" занимал 225-е место в банковской системе РФ. ЦБ 12 декабря отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций, в том числе, потому что банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"ИС Банк" не входит в систему страхования вкладов.
Заголовок открываемого материала