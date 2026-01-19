Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей

КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

"Суд приостановил деятельность акушерского стационара № 1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова" <...> сроком до 90 суток с разрешением доступа для проведения ремонтных работ и работ по устранению нарушений", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

При проведении расследования в роддоме выявили нарушения, связанные с несоблюдением санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека. Законный представитель медучреждения, присутствовавший на судебном заседании, признал вину.

Постановление пока никто не обжаловал.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять детей. В региональном Минздраве заявили, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро новорожденных находятся в реанимации.