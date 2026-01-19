Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
06:35 19.01.2026 (обновлено: 09:15 19.01.2026)
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей - РИА Новости, 19.01.2026
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
кемеровская область
россия
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей

Суд на 90 суток приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли дети

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Здание роддома № 1 в Новокузнецке
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома № 1 в Новокузнецке. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
"Суд приостановил деятельность акушерского стационара № 1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова" <...> сроком до 90 суток с разрешением доступа для проведения ремонтных работ и работ по устранению нарушений", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пациентки роддома № 2 в Новокузнецке рассказали, что довольны условиями
16 января, 12:01
При проведении расследования в роддоме выявили нарушения, связанные с несоблюдением санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека. Законный представитель медучреждения, присутствовавший на судебном заседании, признал вину.
Постановление пока никто не обжаловал.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять детей. В региональном Минздраве заявили, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро новорожденных находятся в реанимации.
На минувшей неделе следователи задержали главврача больницы Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего ОРИТ новорожденных Алексея Эмиха. Первого отправили под домашний арест, а второму избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Персонал в роддоме заменили.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных
14 января, 06:18
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
