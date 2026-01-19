https://ria.ru/20260119/sud-2068684043.html
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей - РИА Новости, 19.01.2026
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:35:00+03:00
2026-01-19T06:35:00+03:00
2026-01-19T09:15:00+03:00
Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять детей
КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости.
Работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 дней, сообщил
объединенный пресс-центр судов региона.
"Суд приостановил деятельность акушерского стационара № 1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова" <...> сроком до 90 суток с разрешением доступа для проведения ремонтных работ и работ по устранению нарушений", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
При проведении расследования в роддоме выявили нарушения, связанные с несоблюдением санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека. Законный представитель медучреждения, присутствовавший на судебном заседании, признал вину.
Постановление пока никто не обжаловал.
Гибель младенцев в Новокузнецке
В начале января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять детей. В региональном Минздраве заявили, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро новорожденных находятся в реанимации.
На минувшей неделе следователи задержали главврача больницы Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего ОРИТ новорожденных Алексея Эмиха. Первого отправили под домашний арест, а второму избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Персонал в роддоме заменили.