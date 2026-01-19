Студентам хотят предоставить бесплатный проезд в транспорте в Татьянин день

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предложили ввести бесплатный проезд для студентов на общественном транспорте в Татьянин день.

Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества - "Татьянин день". Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Считаем целесообразным рассмотреть возможность формирования единого подхода к предоставлению бесплатного проезда студентам в Татьянин день на городском общественном транспорте", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что студенты в одних субъектах получают символическую, но заметную поддержку в Татьянин день, а в других — лишены её из-за места проживания.

Парламентарии подчеркивают, поскольку решение о предоставлении льготного или бесплатного проезда по городским маршрутам принимается на региональном и муниципальном уровнях, ключевой проблемой становится отсутствие единых ориентиров и рекомендаций, которые стимулировали бы субъекты РФ вводить такую меру системно и повсеместно.

Поэтому депутаты в качестве основной меры предлагают направить субъектам РФ методические рекомендации с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России.

Согласно документу, если по итогам такой работы практика не будет внедряться регионами в достаточной степени, целесообразно рассмотреть возможность подготовки предложений по закреплению соответствующей нормы на федеральном уровне, чтобы обеспечить равные права студентов независимо от региона.