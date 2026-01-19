Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чуть больше четверти россиян – 26% потратили на новогодний стол сумму в размере от 40 до 60 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Чуть больше четверти опрошенных респондентов (26%) уложились в сумму от 40 до 60 тысяч рублей. Это в среднем на 34% ниже запланированного бюджета в данной группе участников исследования", - сообщают аналитики.

При этом 24% потратили от 20 до 40 тысяч рублей, 5% от 5 до 20 — обе категории остались в среднем в рамках своих ожиданий. А 18% россиян потратили от 60 до 80 тысяч рублей, тем самым сэкономив 7-10% от запланированного бюджета. В то же время 11% вложили в праздник 80-120 тысяч, 9% -120-150 тысяч, а 7% потратили свыше 150 тысяч рублей.

"Россияне, уложившись в диапазон 80-120 тысяч, вышли за границы плана в среднем на 15%. Те, кто потратили более 120 тысяч рублей отметили, что потратили ровно столько, сколько закладывали", - выяснили аналитики.

Согласно материалам исследования, основной статьей расходов для большинства россиян оказались подарки. Так, больше половины (69%) россиян сошлись на том, что на сюрпризы для близких ушло около двух третей новогоднего бюджета. При этом 12%, напротив, отметили, что на подарках как раз удалось сэкономить (15% от общего бюджета), заказав их заранее на маркетплейсах, либо вручив близким что-то символическое.

"Остальные 19% сказали, что на эту статью расходов ушла половина отложенных на новый год денег", - говорится там.

Аналитики поясняют, что удорожание стола происходило в основном за счет отказа от традиционных новогодних салатов в пользу приготовления дорогостоящих блюд "как из ресторана", либо похода в ресторан, вместо домашнего застолья. "А снизить расходы удалось за счет отказа от таких новогодних деликатесов, как красная и черная икра, а также с помощью отказа от алкоголя или выбора напитков более низкого ценового сегмента", - утверждают они.