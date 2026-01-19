Рейтинг@Mail.ru
Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/stol-2068681525.html
Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей
Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2026
Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей
Чуть больше четверти россиян – 26% потратили на новогодний стол сумму в размере от 40 до 60 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:38:00+03:00
2026-01-19T05:38:00+03:00
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061641664_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_f2ec0b4f19bc78ce9e896c73cdb7bd9a.jpg
https://ria.ru/20260113/rossiyane-2067511372.html
https://ria.ru/20260113/vozvrast-2067496301.html
https://ria.ru/20260112/kino-2067475708.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061641664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a09ac3d18b1f4612657a160260a6fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новый год
Россия, Новый год
Четверть россиян потратили на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей

РИА Новости: на новогодний стол от 40 до 60 тысяч рублей потратили 26% россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСалат "Ольвье"
Салат Ольвье - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Салат "Ольвье". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чуть больше четверти россиян – 26% потратили на новогодний стол сумму в размере от 40 до 60 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Чуть больше четверти опрошенных респондентов (26%) уложились в сумму от 40 до 60 тысяч рублей. Это в среднем на 34% ниже запланированного бюджета в данной группе участников исследования", - сообщают аналитики.
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в новом году
13 января, 07:52
При этом 24% потратили от 20 до 40 тысяч рублей, 5% от 5 до 20 — обе категории остались в среднем в рамках своих ожиданий. А 18% россиян потратили от 60 до 80 тысяч рублей, тем самым сэкономив 7-10% от запланированного бюджета. В то же время 11% вложили в праздник 80-120 тысяч, 9% -120-150 тысяч, а 7% потратили свыше 150 тысяч рублей.
"Россияне, уложившись в диапазон 80-120 тысяч, вышли за границы плана в среднем на 15%. Те, кто потратили более 120 тысяч рублей отметили, что потратили ровно столько, сколько закладывали", - выяснили аналитики.
Согласно материалам исследования, основной статьей расходов для большинства россиян оказались подарки. Так, больше половины (69%) россиян сошлись на том, что на сюрпризы для близких ушло около двух третей новогоднего бюджета. При этом 12%, напротив, отметили, что на подарках как раз удалось сэкономить (15% от общего бюджета), заказав их заранее на маркетплейсах, либо вручив близким что-то символическое.
В пункте выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года
13 января, 03:36
"Остальные 19% сказали, что на эту статью расходов ушла половина отложенных на новый год денег", - говорится там.
Аналитики поясняют, что удорожание стола происходило в основном за счет отказа от традиционных новогодних салатов в пользу приготовления дорогостоящих блюд "как из ресторана", либо похода в ресторан, вместо домашнего застолья. "А снизить расходы удалось за счет отказа от таких новогодних деликатесов, как красная и черная икра, а также с помощью отказа от алкоголя или выбора напитков более низкого ценового сегмента", - утверждают они.
Более того, исследование показывает, что в этом году россияне заметно изменили предпочтения в пользу более предсказуемых и контролируемых финансовых инструментов: 26% использовали для оплаты расходов рассрочку или сервисы оплаты частями, а 22% россиян использовали кредитные карты в качестве основного платежного инструмента, остальные оплачивали праздничные расходы за счет собственных средств и кэшбэка.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год
12 января, 22:50
 
РоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала