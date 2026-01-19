История человека, ликвидировавшего СССР

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда обсуждают распад Советского Союза, часто упоминают Горбачева, Ельцина и Беловежскую пущу. Однако последний документ, похоронивший сверхдержаву, подписали вовсе не они.
Кто же окончательно поставил точку в существовании СССР?
Последний день СССР
Несмотря на отставку Горбачева 25 декабря и спуск красного флага с золотыми серпом и молотом над Кремлем, юридически СССР все еще существовал. Теоретически его мог сохранить Верховный Совет — последнее слово оставалось за Советом Республик и его председателем.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще
Двадцать шестого декабря 1991 года в полупустом зале (многие республики уже не прислали делегатов) историческое последнее заседание открыл Ануарбек Алимжанов. В его речи сразу зазвучали трагические ноты.
"И вот мы снова вернулись к капитализму. Причем, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме", — говорил Алимжанов.
Под его председательством была принята сухая, объемом в одну страницу "Декларация № 142-Н", которая констатировала: "Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование". Большинство на том заседании решили, что не в силах повлиять на распад СССР.
Участники митинга на Тверской улице. 1991
"Что потеряли, мы прекрасно понимаем, но то, что будет, еще не осознаем", — сказал тогда Алимжанов.
И все же некоторые депутаты не хотели становиться "могильщиками" Советского Союза.
"Уважаемые товарищи! Все эти наши решения незаконны и недействительны. Их волен решать только Съезд народных депутатов СССР", — кричал уже после голосования депутат Виктор Носов.
Пытался удержать страну
Ануарбек Алимжанов, казахский писатель, родился 2 мая 1930 года в ауле Карлыгаш Талдыкорганской области. Получил высшее образование в Казахском государственном университете в Алма-Ате. После окончания факультета журналистики работал собственным корреспондентом всесоюзной "Литературной газеты" по Центральной Азии и Казахстану.
До осени 1991 года Алимжанов был известен в Казахстане как талантливый журналист и мастер исторической прозы. Его волновали судьба Аральского моря, проблемы села, он популяризировал наследие философа Аль-Фараби.
© РИА Новости / Иосиф Будневич | Перейти в медиабанкНовые дома в городе Шевченко (сейчас Актау) на полуострове Мангышлак. Казахская ССР
Никто не предполагал, что этому интеллигентному писателю придется вершить историю.
В октябре 1991-го на волне политического хаоса после провала ГКЧП его неожиданно избирают председателем Совета Республик — одной из двух палат последнего Верховного Совета СССР.
На своем посту, по воспоминаниям коллег, Алимжанов пытался "добиваться взаимопонимания", но в его голосе уже звучали "ноты усталости и обреченности". Будучи сторонником СССР, он чувствовал, что удержать разбегающуюся страну уже не получится.
Нарушения законодательства СССР
Сейчас все чаще звучат мнения, что декларацию приняли с серьезными нарушениями законодательства СССР.
"СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", — заявил в мае советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции мероприятия.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев | Перейти в медиабанкСенатская башня Кремля и здание Правительства СССР.
Он пояснил, что распускать Советский Союз надо было по решению того же самого съезда депутатов, который и образовал это государство в 1992 году.
"С юридической точки зрения, Кобяков прав", — сказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин.
В этом вопросе обычно ссылаются на два момента.
Первый — Совет Республик был образован законом СССР № 2392-1 от 5 сентября 1991 года, но не был предусмотрен действующей тогда Конституцией Союза.
© РИА Новости / Игорь Носов | Перейти в медиабанкВсесоюзный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. 17 марта 1991
Второй — историческое решение Совет Республик принимал вопреки закону СССР № 1409-I "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года и итогам Всесоюзного референдума о сохранении СССР, проведенного весной 1991-го.
По сути, мнение советских граждан, высказанное на референдуме, было проигнорировано.
Жизнь после капитуляции
Последний парламент империи отказался от борьбы.
Ситуация, в которой советский флаг над Кремлем уже спустили, а передача "ядерного чемоданчика" от Горбачева к Ельцину состоялась, сильно сказалась на депутатах.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Ануарбек Алимжанов уехал на родину, где после запрета КПСС в ноябре 1991 года создал и возглавил Социалистическую партию Казахстана. Он не отказался от левых взглядов, будучи убежденным коммунистом с 23 лет.
Умер Алимжанов 9 ноября 1993 года, его похоронили в Алма-Ате.