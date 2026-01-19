История человека, ликвидировавшего СССР

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда обсуждают распад Советского Союза, часто упоминают Горбачева, Ельцина и Беловежскую пущу. Однако последний документ, похоронивший сверхдержаву, подписали вовсе не они.

Кто же окончательно поставил точку в существовании СССР?

Последний день СССР

Несмотря на отставку Горбачева 25 декабря и спуск красного флага с золотыми серпом и молотом над Кремлем, юридически СССР все еще существовал. Теоретически его мог сохранить Верховный Совет — последнее слово оставалось за Советом Республик и его председателем.

Двадцать шестого декабря 1991 года в полупустом зале (многие республики уже не прислали делегатов) историческое последнее заседание открыл Ануарбек Алимжанов. В его речи сразу зазвучали трагические ноты.

"И вот мы снова вернулись к капитализму. Причем, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме", — говорил Алимжанов.

Под его председательством была принята сухая, объемом в одну страницу "Декларация № 142-Н", которая констатировала: "Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование". Большинство на том заседании решили, что не в силах повлиять на распад СССР.

"Что потеряли, мы прекрасно понимаем, но то, что будет, еще не осознаем", — сказал тогда Алимжанов.

И все же некоторые депутаты не хотели становиться "могильщиками" Советского Союза.

"Уважаемые товарищи! Все эти наши решения незаконны и недействительны. Их волен решать только Съезд народных депутатов СССР", — кричал уже после голосования депутат Виктор Носов.

Пытался удержать страну

Ануарбек Алимжанов, казахский писатель, родился 2 мая 1930 года в ауле Карлыгаш Талдыкорганской области. Получил высшее образование в Казахском государственном университете в Алма-Ате. После окончания факультета журналистики работал собственным корреспондентом всесоюзной "Литературной газеты" по Центральной Азии и Казахстану.

До осени 1991 года Алимжанов был известен в Казахстане как талантливый журналист и мастер исторической прозы. Его волновали судьба Аральского моря, проблемы села, он популяризировал наследие философа Аль-Фараби.

Никто не предполагал, что этому интеллигентному писателю придется вершить историю.

В октябре 1991-го на волне политического хаоса после провала ГКЧП его неожиданно избирают председателем Совета Республик — одной из двух палат последнего Верховного Совета СССР.

На своем посту, по воспоминаниям коллег, Алимжанов пытался "добиваться взаимопонимания", но в его голосе уже звучали "ноты усталости и обреченности". Будучи сторонником СССР, он чувствовал, что удержать разбегающуюся страну уже не получится.

Нарушения законодательства СССР

Сейчас все чаще звучат мнения, что декларацию приняли с серьезными нарушениями законодательства СССР.

"СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", — заявил в мае советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции мероприятия.

Он пояснил, что распускать Советский Союз надо было по решению того же самого съезда депутатов, который и образовал это государство в 1992 году.

"С юридической точки зрения, Кобяков прав", — сказал РИА Новости в кулуарах ПМЮФ председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин.

В этом вопросе обычно ссылаются на два момента.

Первый — Совет Республик был образован законом СССР № 2392-1 от 5 сентября 1991 года, но не был предусмотрен действующей тогда Конституцией Союза.

Второй — историческое решение Совет Республик принимал вопреки закону СССР № 1409-I "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года и итогам Всесоюзного референдума о сохранении СССР, проведенного весной 1991-го.

По сути, мнение советских граждан, высказанное на референдуме, было проигнорировано.

Жизнь после капитуляции

Последний парламент империи отказался от борьбы.

Ситуация, в которой советский флаг над Кремлем уже спустили, а передача "ядерного чемоданчика" от Горбачева к Ельцину состоялась, сильно сказалась на депутатах.

Ануарбек Алимжанов уехал на родину, где после запрета КПСС в ноябре 1991 года создал и возглавил Социалистическую партию Казахстана. Он не отказался от левых взглядов, будучи убежденным коммунистом с 23 лет.