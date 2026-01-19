Рейтинг@Mail.ru
США и Япония следили за учениями Китая вблизи Тайваня - РИА Новости, 19.01.2026
18:43 19.01.2026
США и Япония следили за учениями Китая вблизи Тайваня
США и Япония следили за учениями Китая вблизи Тайваня
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии внимательно наблюдали за военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе в конце декабря 2025 года, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на доклад пекинского аналитического центра Lande по вопросам обороны.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 30-31 декабря 2025 года провела масштабные военные учения "Миссия справедливости – 2025" в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня
17 января, 15:00
"Недавние масштабные учения НОАК вокруг Тайваня, получившие название "Миссия справедливости – 2025" были начаты без предупреждения, но реакция США и Японии последовала незамедлительно", - сказано в сообщении газеты.
По мнению аналитиков, такая оперативная реакция является свидетельством постоянного присутствия в регионе вооруженных сил двух стран и их способности к быстрому реагированию.
Как следует из доклада, с началом двухдневных маневров НОАК разведывательные самолеты США и Японии отклонились от обычных маршрутов патрулирования, чтобы находиться рядом или в районах проведения учений. В их число вошли американский беспилотник MQ-4C Triton и японский самолет Falcon 2000MSA, и по мере приближения самолетов-разведчиков, наблюдался кратковременным всплеском передачи данных с их датчиков.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков
13 января, 11:23
"Весь процесс не был каким-то ситуативным решением, а скорее всего, был активирован хорошо подготовленный план реагирования на чрезвычайные ситуации", - пишет газета со ссылкой на доклад.
По мнению аналитиков Lande, НОАК необходимо учитывать эти данные при планировании операций в акватории пролива. В частности, китайским военным следует отойти от ориентации на скрытность, поскольку любое масштабное присутствие в регионе, с учетом активности США и Японии, будет обнаружено.
"Оперативное планирование НОАК должно сместить акцент с попыток скрыть развертывание своих сил на гарантированное обеспечение их эффективности", - подчеркивается в докладе.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
9 января, 10:38
Как считают авторы доклада, этого можно достичь с помощью "эффективного маневрирования, комплексного информационного контроля и системной устойчивости".
Китай в последние годы регулярно проводит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США.
После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре май 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
8 января, 22:42
 
