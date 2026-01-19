США и Япония следили за учениями Китая вблизи Тайваня

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии внимательно наблюдали за военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе в конце декабря 2025 года, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на доклад пекинского аналитического центра Lande по вопросам обороны.
По мнению аналитиков, такая оперативная реакция является свидетельством постоянного присутствия в регионе вооруженных сил двух стран и их способности к быстрому реагированию.
Как следует из доклада, с началом двухдневных маневров НОАК разведывательные самолеты США и Японии отклонились от обычных маршрутов патрулирования, чтобы находиться рядом или в районах проведения учений. В их число вошли американский беспилотник MQ-4C Triton и японский самолет Falcon 2000MSA, и по мере приближения самолетов-разведчиков, наблюдался кратковременным всплеском передачи данных с их датчиков.
"Весь процесс не был каким-то ситуативным решением, а скорее всего, был активирован хорошо подготовленный план реагирования на чрезвычайные ситуации", - пишет газета со ссылкой на доклад.
По мнению аналитиков Lande, НОАК необходимо учитывать эти данные при планировании операций в акватории пролива. В частности, китайским военным следует отойти от ориентации на скрытность, поскольку любое масштабное присутствие в регионе, с учетом активности США и Японии, будет обнаружено.
"Оперативное планирование НОАК должно сместить акцент с попыток скрыть развертывание своих сил на гарантированное обеспечение их эффективности", - подчеркивается в докладе.
Как считают авторы доклада, этого можно достичь с помощью "эффективного маневрирования, комплексного информационного контроля и системной устойчивости".
Китай в последние годы регулярно проводит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США.
После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре май 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.