США и Япония следили за учениями Китая вблизи Тайваня

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии внимательно наблюдали за военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе в конце декабря 2025 года, сообщает газета Вооруженные силы США и Японии внимательно наблюдали за военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе в конце декабря 2025 года, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на доклад пекинского аналитического центра Lande по вопросам обороны.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 30-31 декабря 2025 года провела масштабные военные учения "Миссия справедливости – 2025" в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск.

"Недавние масштабные учения НОАК вокруг Тайваня, получившие название "Миссия справедливости – 2025" были начаты без предупреждения, но реакция США Японии последовала незамедлительно", - сказано в сообщении газеты.

По мнению аналитиков, такая оперативная реакция является свидетельством постоянного присутствия в регионе вооруженных сил двух стран и их способности к быстрому реагированию.

Как следует из доклада, с началом двухдневных маневров НОАК разведывательные самолеты США и Японии отклонились от обычных маршрутов патрулирования, чтобы находиться рядом или в районах проведения учений. В их число вошли американский беспилотник MQ-4C Triton и японский самолет Falcon 2000MSA, и по мере приближения самолетов-разведчиков, наблюдался кратковременным всплеском передачи данных с их датчиков.

"Весь процесс не был каким-то ситуативным решением, а скорее всего, был активирован хорошо подготовленный план реагирования на чрезвычайные ситуации", - пишет газета со ссылкой на доклад.

По мнению аналитиков Lande, НОАК необходимо учитывать эти данные при планировании операций в акватории пролива. В частности, китайским военным следует отойти от ориентации на скрытность, поскольку любое масштабное присутствие в регионе, с учетом активности США и Японии, будет обнаружено.

"Оперативное планирование НОАК должно сместить акцент с попыток скрыть развертывание своих сил на гарантированное обеспечение их эффективности", - подчеркивается в докладе.

Как считают авторы доклада, этого можно достичь с помощью "эффективного маневрирования, комплексного информационного контроля и системной устойчивости".

Китай в последние годы регулярно проводит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США.

После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре май 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.